“Junior Chef Academy”, il 28 e 29 settembre nel centro storico di Vicenza

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il Mondo di Bu, con il sostegno dell’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza organizza la prima edizione di “Junior Chef Academy” in programma il 28 e 29 settembre, dalle 10 alle 19 nel centro storico di Vicenza.

Un progetto che rappresenta un modo innovativo di concepire i laboratori di cucina, legandoli al tessuto del territori e alla sua cultura architettonica.

L’iniziativa è stata presentata qualche giorno fa in sala Stucchi dall’assessore alle attività produttive Silvio Giovine e da Elena Zanotto per il Mondo di Bu.

“Vogliamo regalare ai più piccoli un’esperienza indimenticabile rendendoli chef per un giorno attraverso un viaggio alla scoperta dei sapori del territorio all’interno dei nostri palazzi storici – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Un’occasione per ribadire il valore affettivo educativo e simbolico del cucinare assieme. Un’opportunità anche per porre l’attenzione sull’importanza dei percorsi formativi altamente specializzati e sulla crescita professionale del settore della ristorazione dove ristoranti, pizzerie, pasticcerie, panetterie, enoteche, gastronomie, bar rappresentano i primi depositari del grande patrimonio enogastronomico italiano”.

“Lo scopo del progetto, e del mio lavoro, è di rendere i bambini i veri protagonisti di Vicenza, la cucina diventa il modo migliore per abituarli a riconoscere il buono ed il bello intorno a loro – ha spiegato Elena Zanotto per il Mondo di Bu -. Una città che si trasforma e diventa a misura di piccolo chef è una città bella da vivere e da visitare. Junior chef Academy diventa l’occasione per promuovere il nostro territorio e tutte le nostre eccellenze”.

Il 28 e 29 settembre i bambini (dai quattro anni in su) diventeranno gli chef della città, i veri protagonisti di un viaggio attraverso i sapori del territorio. Accompagnati dalle loro famiglie avranno l’occasione di fare indimenticabili esperienze, all’interno dei palazzi storici di Vicenza.

Sarà l’occasione per fare numerose e nuove esperienze: dal laboratorio dedicato al tiramisù a quello sul cioccolato, da quello sul miele al detective delle spesa. I bambini impareranno come preparare la tavola, si giocherà ad indovinare il gusto dello yogurt o a scoprire come degustare l’olio.

I partecipanti saranno guidati da Elena Zanotto in un viaggio attraverso i profumi, i colori e i sapori che la cucina ci regala ogni giorno. Una mappa, che ciascuno avrà a disposizione, indicherà i palazzi in cui si svolgono le attività: la Basilica Palladiana, la Loggia del Capitaniato, il Museo Diocesano, il Museo Naturalistico Archeologico, Palazzo Schio Angaran e il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza.

Il progetto conta sulla collaborazioni di Coldiretti Vicenza, Campagna Amica Vicenza, Museo Diocesano, Centrale del Latte di Vicenza, Oromel, My play Lab, Olde Biscotti, Bottega 130, Cafè Tropical.

I laboratori sono gratuiti, su prenotazione obbligatoria. Ci sono ancora pochi posti disponibili. Termine delle iscrizioni: 25 settembre.

Informazioni e prenotazioni: Elena Zanotto 3450324505, scrivimi@ilmondodibu.it, facebook e instagram ilmondodibu

Il Mondo di Bu, con sede in contra’ San Marco 39, a Vicenza, si occupa dal 2012 di organizzare eventi di cucina per bambini. E’ un luogo magico in cui i bambini e le loro famiglie possono riscoprire il valore affettivo, educativo e giocoso del cucinare insieme.