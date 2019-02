Jovanotti dedica un post a Sammy Basso dopo l’operazione al cuore

«Tanti auguri amico #sammybasso @sammybasso sei una persona preziosa, facciamo tutti il tifo per te!». Con queste parole Jovanotti accompagna un post Instagram dedicato al ragazzo di Tezze sul Brenta.

Sammy Basso, come molti sanno, è un 23enne affetto da progenia, la rarissima malattia che lo tiene intrappolato in un corpo da 80enne. Una patologia che condivide con sole altre 100 persone al mondo, di cui 5 in Italia. Sammy è un concentrato di energia. Laureato in Scienze Naturali con 110 e lode, è determinato a specializzarsi in Biologia Molecolare “per trovare personalmente una cura per la progeria”.

In questi giorni si è parlato di lui perché ha subito una rischiosa operazione al cuoreunica nel suo genere. L’intervento, lunedì, guidato dal prof. Francesco Musumeci presso l’Ospedale San Camillo di Roma, è riuscito perfettamente. In una intervista il giovane ha dichiarato: “Oggi questo intervento rappresenta una svolta epocale nella storia della mia sindrome”. Ora Sammy è in convalescenza e Jovanotti ieri ha voluto dedicargli un pensiero, evidentemente molto apprezzato dai tantissimi fan del cantante. In poche ore, infatti, il post ha guadagnato oltre 100mila like.