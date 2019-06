“Jorah Mormont”de “Il trono di spade” in arrivo a Padova

Sarà lo scozzese Iain Glen, interprete del personaggio diSer Jorah Mormont, l’attore de IL TRONO DI SPADE che a Padova parteciperà alla prima edizione di LIONSGATES CON, l’evento ispirato allo stile dei grandi comicon internazionali, in programma per la prima volta in Italia

Con l’annuncio dell’ultimo nome, si chiude la lineup di star internazionali che saranno protagoniste tutte assieme della tre-giorni che dal 21 al 23 giugno 2019 animerà Padova nello spazio eventi della Fiera.

In arrivo una carrellata di stelle in carne e ossa che di solito si possono ammirare solo in TV nei comicon americani, e che ha scatenato una vera caccia al biglietto da parte dei fan, pronti ad accorrere da tutta Italia e non solo.

Un evento che si preannuncia da tutto esaurito.

Iain Glen

è oggi uno degli attori più richiesti: è stato infatti scelto da poco per ricoprire anche il mitico ruolo di Bruce Wayne/Batman nella prossima stagione della serie DC Titans.

Proveniente da una delle serie di maggior successo nella storia della televisione, il personaggio di Ser Jorah Mormont da lui interpretato è fra i più longevi de Il Trono di Spade: apparso fin dalla prima stagione dello show. Jorah è un cavaliere mercenario in esilio, legato a doppio filo al personaggio di Daenerys Targaryen , che da tutta la vita aspira al trono di spade

Iain Glen è noto inoltre per il ruolo dello spietato dr. Alexander Isaacs apparso in tre film della serie cinematografica di Resident Evil.

Tra le ultime new entry, l’attore Charlie Cox, protagonista della serie Marvel Daredevil e divenuto noto per il tuolo di Tristan Thorn nel film fantasy Stardust, e Kevin McNally,sul grande schermo al fianco di Johnny Depp nella saga Disney dei Pirati dei Caraibi, dove interpreta il pirata Joshamee Gibbs, braccio destro del leggendario capitano Jack Sparrow.

Gli attori Ben McKenzie e Morena Baccarin, precedentemente annunciati, hanno purtroppo dovuto rinunciare alla loro partecipazione.

LIONSGATES CON

È l’evento ispirato alle grandi convention internazionali in cui gli appassionati e i fan dell’intrattenimento avranno l’opportunità di provare emozioni uniche avvicinandosi e interagendo con le celebrità di film e serie tv seguite in tutto il mondo, grazie a un programma articolato in diverse modalità di interazione:

Stage Talk. Gli attori racconteranno aneddoti dal palco rispondendo alle domande del pubblico.

Meet and Greet. Incontri con gli attori per un numero limitato di 20 persone, per domande e curiosità.

Sessioni di autografi. La possibilità di ricevere un autografo su una foto o un oggetto personale;

Photo Op. Foto con le star scattate da un fotografo professionista.

Non mancheranno inoltre spazi espositivi con fumetti, merchandise, rivenditori, competizioni di cosplay e tutto il meglio che questo tipo di eventi può offrire al pubblico.

Tutte le star del LIONSGATES CON:

Iain Glen, interprete di Ser Jorah Mormont in Il Trono di Spade;

Jon Bernthal protagonista di The Punisher e interprete di Shane Walsh nella serie cult The Walking Dead;

Charlie Cox protagonista della serie tv Marvel Daredevil;

Kevin McNelly, volto di Joshamee Gibbs nella saga Disney Pirati dei Caraibi;

Ben Barnes, il Principe Caspian delle Cronache di Narnia e protagonista del film Dorian Gray;

Manu Bennett, noto per il ruolo di Crixus nella serie Spartacus;

Natalie Alyn Lind, la bella Silver St. Cloud in Gotham;

Adan Canto, apparso su grande schermo nel ruolo di Sunspot nel film di Bryan Singer X-Men – Giorni di un futuro passato;

Chase Coleman, dalla celebrata serie tv Boardwalk Empire dove ricopre il ruolo di Billy Winslow.LIONSGATES CON è un evento realizzato da Starjob S