Johnson & Johnson in Italia. Crisanti: “Casi di trombosi, ecco a chi è sconsigliato”

Il vaccino Johnson & Johnson nelle sue prime 184.000 dosi è sbarcato a Pratica di Mare. Grandi polemiche però per lo stop che contemporaneamente è arrivato proprio dall’America a questo vaccino che doveva essere una “soluzione” importante al ritardo dei piani vaccinali poiché monodose.

Andrea Crisanti, microbiologo, accademico e divulgatore scientifico italiano, ha dichiarato ai microfoni di RaiDue cosa sta succedendo intorno al vaccino Janssen: “Ma guardate, è un vaccino molto simile ad AstraZeneca, basato su vettore virale. In America sta succedendo la stessa cosa che è successa con AstraZeneca, si sono verificati quindi rarissimi casi di trombosi. L’incidenza? Per ora è sempre sugli stessi numeri, 1 persona su 1.000.000. A chi risulta quindi sconsigliato? A chi soffre di ipertensione, chi è sovrappeso o in stato di obesità, a chi usa anticoncezionali…”