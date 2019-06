Jessica e Andrea: a Temptation Island corna “false” e accordo vero?

Tradimento o accordo per la coppia vicentino-padovana della calda estate dei trash reality? A Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisiciglia ogni lunedì su Canale 5 sono sbarcati Andrea e Jessica, la coppia formata dalla consulente assicurativa e il parrucchiere è stata al centro della prima puntata dello show. La seconda puntata si preannuncia una batteria di fuochi d’artificio. I due hanno deciso di partecipare al programma dopo che Jessica aveva scelto di annullare le nozze, programmate a giugno, perché non era più sicura di volersi sposare. L’obiettivo di Andrea dunque era quello di mettere alla prova i suoi sentimenti. Poche ore dopo l’ingresso nel villaggio delle fidanzate però Jessica ha perso la testa per Alessandro Zarino. Fra carezze e dichiarazioni importanti al tentatore, la ragazza ha fatto infuriare Andrea, che alla fine ha richiesto un falò di confronto, disertato dalla fidanzata. Ma oggi sono ben due i video che il profilo ufficiale della reality-soap ha rilasciato sul profilo Instagram come spoiler per la prossima puntata di lunedì. Nella prima clip Bisciglia va da Andrea, fidanzato della Battistello, per mostrargli un nuovo video: “All’ultimo falò è successo qualcosa mai accaduto in sei edizioni di Temptation. Io avevo un altro filmato per te, ma visto che eri molto scosso e provato abbiamo preferito non mostrartelo. Ora è giusto che tu lo veda”. La fidanzata ha perso la testa per un corteggiatore e si è lasciata andare. In pochi credono in una riconciliazione ma, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero tornati insieme dopo Temptation Island. La segnalazione arriva dalle Instagram Stories di Very Inutil People dove sono comparse alcune segnalazioni.“Jessica – ha spiegato una fonte – è stata avvistata in una pizzeria di Montegrotto Terme insieme ad Andrea dopo le registrazioni del programma”. I due ragazzi sono tornati insieme? Per ora non è dato saperlo, di certo l’esperienza di Temptation Island è stata piuttosto dura, soprattutto per Andrea che però potrebbe aver perdonato la fidanzata. Nel frattempo non mancano le polemiche. Qualcuno infatti è convinto che, se la coppia si è davvero riappacificata dopo la trasmissione, potrebbe esserci dietro un inganno ai danni dei telespettatori. Jessica e Andrea avrebbero mentito solamente per attirare l’attenzione e avere successo soprattutto su Instagram. Per ora comunque si tratta solamente di indiscrezioni. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia e quale sarà il finale scritto da Jessica e Andrea nel falò di confronto.