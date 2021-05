Jesolo, una coppia fa sesso sulla spiaggia: scatta l’applauso dei passanti

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Incuranti di quanto stesse succedendo intorno a loro, due giovani apparentemente ventenni si sono fatti travolgere dalla passione sul tratto di lungomare davanti a piazza Mazzini a Jesolo. E’ successo martedì, verso le 19. I due hanno fatto sesso sulla spiaggia con tramonto, onde e arenile quasi deserto a fare da sfondo. È successo direttamente sulla battigia a poca distanza dai picchetti per gli ombrelloni installati dai bagnini.Il ragazzo e la ragazza hanno aspettato che i bagnanti abbandonassero la spiaggia per lasciarsi andare del tutto. Pare però che quei pochi rimasti non abbiano fatto mancare un applauso alla coppia di giovani pieni di passione. Questo quanto riporta il Gazzettino.