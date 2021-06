Jesolo, ordinanza anti alcol: fioccano le prime multe

A Jesolo la polizia locale ha comminato le prime multe dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza anti alcol voluta dal consiglio comunale per evitare problemi di ordine pubblico.



In Piazza Mazzini prime sanzioni da 200 euro: dovranno pagarle un ventenne trevigiano e un ventiquattrenne militare americano.



Venerdì gli agenti della polizia locale avevano fermato in zona un 25enne veneziano ubriaco alla guida con un valore di 1,5 g/l per sangue (il limite è 0,5).



Anche ieri dalle 16 è scattato il divieto di detenzione e consumo sul suolo pubblico di bevande alcoliche, anche acquistate da distributori automatici.



La limitazione vale ogni fine settimana dalle 16 fino alle 6 nel giorno successivo in tutte le piazze e le strade del territorio comunale, compreso l’arenile.