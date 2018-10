JESOLO – I danni del maltempo: la spiaggia non c’è più

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

I danni dell’alluvione sono enormi nella montagna veneta, ma così come Venezia ha fatto i conti con l’acqua alta, Jesolo e il litorale veneto ha subito un mare in tempesta che ha letteralmente “divorato” metri e metri di spiaggia: le onde lunedì hanno scavalcato la passeggiata sul lungomare e raggiunto, in alcuni punti, le prime case e gli accessi pedonali fronte-mare. Il Consorzio stima circa 130mila metri cubi di sabbia divorati dalla furia del mare e almeno un milione e 500mila euro di danni.