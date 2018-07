JESOLO – Coppia padovana regina di ‘Griglie Roventi’

Pollo in salsa di rhum, salsicce con i tartufi, peperoni e cipolla di tropea e costine alla curcuma: questa è la ricetta che ha convinto la giuria di ‘Griglie Roventi’ ad assegnare la vittoria a due amici di Padova, Davide Merigliano e Giuseppe Canteled, la gara di barbecue a Jesolo. In 13 edizioni se n’erano viste di tutti i colori e sapori, ma stavolta si è andati oltre: una coppia ha inserito gli insetti nella ricetta ‘premiata’ dalla giuria con la 23/a posizione. La tradizione, però, ha avuto la meglio e due euganei sono riusciti a sbaragliare le altre 99 coppie. L’ evento è stato, come ogni edizione, piuttosto ‘colorito’ e si è visto di tutto nel nome della goliardia e per la riuscita della festa, quest’anno in maschera:da Asterix e Obelix, vincitori del premio al miglior costume, a Romeo e Giulietta ai pagliacci. Secondi Elena Dal Bianco e Manuel Ciot di Fontanelle (Treviso), terzi Giuseppe Masi e Ilaria Baire di Bologna. Le “armi” erano uguali per tutti: costine, salsicce e carne, tanta carne. ANSA