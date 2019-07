Jesolo, aperitivo al bar: 30 centesimi per l’acqua per il cane

Si sono seduti al bar per fare l’aperitivo e hanno chiesto la cortesia di poter avere una ciotola d’acqua per il proprio cane. Una gentilezza che, scontrino alla mano, è costata trenta centesimi. La vicenda a Jesolo, dove la coppia protagonista ha voluto rendere pubblico quanto vissuto, pubblicando sui social network la prova provante della storia. Ed è stata subito polemica. Ma tra i tanti commenti e insulti registrati online, ha fatto capolino quello di un testimone oculare del siparietto; un utente, infatti, ha scritto: “Vergognatevi tutti, una grande perdita di tempo ed energie per una famiglia onesta che paga le tasse e lavora duramente: io ero lì e i 30 centesimi erano per la coppetta di cartone senza mettere in conto il personale che deve servire il cane dell’acqua”. Quindi, i trenta centesimi messi in scontrino non sarebbero stati per l’acqua, bensì per il contenitore di cartone utilizzato dal locale sulla spiaggia, visto che la coppia si era dimenticata di portarsi dietro la ciotola per abbeverare il proprio cane.

Nel frattempo, la diatriba continua sui social.