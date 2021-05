Jeroboam Altopiano Gravel Challenge: tutto pronto per l’evento dedicato agli appassionati della bici gravel

di Anna Roscini

Libertà, divertimento, scoperta, adrenalina, fatica. A metà strada tra bici da corsa e Mtb, il gravel riding è un modo diverso di andare in bici: permette di esplorare e di raggiungere luoghi impensabili, ma anche di vivere nuove emozioni. Gravel è soprattutto uno stile: quello di chi si gode il percorso e non pensa solo all’arrivo. Da queste premesse, nasce l’evento “Jeroboam Altopiano Gravel Challenge” che dal 28 al 30 maggio riunirà, per la prima volta sull’Altopiano dei Sette Comuni, tutti gli amanti delle avventure su due ruote. La manifestazione, inclusa in un circuito internazionale con diversi appuntamenti che spaziano dalla Patagonia al Giappone, è organizzata da Col del Sole Bike Hotel e Altopiano Active Tours e prevede quattro percorsi con distanze che richiamano i formati della Birra Cimbra. Un’avventura a pedali che porterà i partecipanti ad attraversare tutti i Sette Comuni, lungo strade bianche, mulattiere e sentieri. Jeroboam Altopiano Gravel Challenge riassume, nelle sue quattro distanze, tutti i possibili approcci al mondo gravel: da quello più avventuroso a quello più “race”, pur non essendo una gara.

«Si tratta del primo evento gravel nell’Altopiano dei Sette Comuni – spiega Giulia Valente, organizzatrice della manifestazione -. Ci auguriamo che possa essere un trampolino di lancio per fare conoscere il nostro bellissimo territorio a tutti gli appassionati delle due ruote. Siamo molto felici di avere registrato il tutto esaurito, con iscrizioni da tutta Italia e qualche partecipante anche dall’estero».

Sabato 29 sono in programma le tappe più lunghe: Jeroboam, da 300 km e 8000 m di dislivello; e Magnum, da 150 km e 4000 m di dislivello. Il primo percorso si snoda dapprima nella zona sud, dal Monte Cengio, a Cima Ekar fino al Monte Cogolin. Dopo vallate ricche di storia e paesaggi carsici, i ciclisti si troveranno ad affrontare la parte nord pedalando sulle strade militari della Grande Guerra; tra malghe e rifugi, da Marcesina ai Larici. Il secondo percorso, invece, regalerà l’esperienza del gravel più puro, toccando luoghi importanti della storia e cultura dei Sette Comuni. Dalle 15:00 alle 18:00 sarà possibile inoltre, previa prenotazione, provare un’e-bike gratuitamente presso il Col del Sole Bike Hotel di Tresché Conca.

Domenica 30 maggio sarà la volta dei percorsi più “brevi”: Standard, con 75 km e 1700 m di dislivello tra sentieri e strade sterrate fino al Monte Verena per poi rientrare dalla Strada del Vecchio Trenino; e Demi, con 37,5 km e 500 m di dislivello, tra la natura più incontaminata e selvaggia. Per i meno avventurosi, in programma anche un’escursione guidata che permetterà di unire la bellezza dell’andare in bicicletta con i sapori più autentici della montagna a Malga Foraoro, grazie ad una degustazione dei formaggi tipici della zona.

«Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor dell’evento: 3T Bike, Campagnolo, Cape Horn, Alba Optics, Komoot, Birra Cimbra, Oxeego, Tornado Sport, Ercole, Ferrino, Malga Foraoro, Jeroboam Gravel Challenge, Enough Cycling Collective» conclude Giulia.