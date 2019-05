Jaguar di un assessore distrutta dalle fiamme: ipotesi di dolo

Alle 22 circa di giovedì, i vigili del fuco sono intervenuti in via XXV Aprile a Tezze sul Brenta per l’incendio di un’auto Jaguar F pace. I pompieri accorsi da Bassano hanno spento le fiamme dell’auto, evitando il coinvolgimento degli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

L’auto è di proprietà dell’assessore allo sport, associazionismo e viabilità Giampietro Visentin, che si è ricandidato alle comunali con la Lega nord. Questa mattina sono in corso da parte del personale dei vigili del fuoco dell’ufficio di polizia giudiziaria degli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Altri rilievi sono stati eseguiti nella serata di ieri anche da parte delle forze di polizia. Ha preso fuoco fuori dal centro polifunzionale Campagnari dove era in corso un confronto fra i candidati che è stato immediatamente sospeso.

Qualche settimana fa la stessa auto era stata presa di mira da ignoti che avevano tagliato uno pneumatico, rotto un finestrino e rubata una borsa all’interno. Sul posto anche i carabinieri di Bassano per i rilievi