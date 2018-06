Italiano minaccia africano con coltello (dopo furto di bici)

Acceso diverbio sabato mattina intorno alle 11.30 fra un cittadino italiano e un uno di colore all’incrocio fra corso Padova e viale Margherita. A chiamare la polizia è stato un cittadino nigeriano di 21 anni che ha assistito alla scena.

Giunti sul posto poco dopo gli agenti delle volanti hanno trovato solo la persona che aveva fatto la segnalazione, la quale ha riferito che un uomo aveva puntato un coltello contro un giovane di colore per farsi riconsegnare la bicicletta che quest’ultimo aveva da poco rubato alla madre.

I due si erano già dileguati e la polizia è riuscita ad intercettare nelle vicinanze l’italiano (S.A. vicentino di 47 anni residente in via Cadorna con diversi precedenti), il quale, a bordo della bici in questione, occultava un pugnale da caccia con lama di 9 cm di lunghezza nel cesto della bici.

E’ stato denunciato per porto abusivo d’armi. Dello straniero che aveva rubato la bici nessuna traccia.