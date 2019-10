“Italiano di m…” – Insultato e spintonato perché riprende ragazzi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dovrà ora decidere se sporgere denuncia verso due ragazzi minorenni di 17 anni, italiani di origine balcanica, il 40enne vicentino che ieri notte se l’è vista brutta in Piazzetta Gioia. L’uomo stava tornando a casa e aveva notato un gruppo di giovani intenti a disturbare la quiete del quartiere con urla e schiamazzi. Ha pensato di riprenderli, ma è stato circondato, insultato e spintonato. Dopo che questi si sono allontanati, fortunatamente senza fare del male al 40enne, quest’ultimo ha chiamato la polizia descrivendo gli aggressori. Due di loro sono stati fermati poco dopo in via Curtatone. Si tratta di due minorenni, uno di origine serba e uno di origine albanese, entrambi identificati.