VACCINI – Italia prima in Unione Europea (per numero persone che hanno ricevuto almeno una dose)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Scatto in avanti dell’Italia che nella classifica delle vaccinazioni passa in testa per numero di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Al di sotto del Regno Unito.

Per quanto riguarda invece il dato sulle vaccinazioni complete, l’Italia si trova sotto: Spagna, Belgio, Svizzera, Germania, Danimarca, Austria

In Italia sono 43.261.692 le dosi somministrate e le persone completamente vaccinate sono 14.467.292 (26,67% della popolazione)

Le persone che in Italia hanno ricevuto almeno una dose sono: 28.794.400 corrispondenti al 48,59% della popolazione