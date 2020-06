ITALIA – CROAZIA: 11 progetti transfrontalieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sono 11 i progetti strategici finanziati dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, che coinvolge 25 Province italiane e 8 Contee croate che si affacciano sull’Adriatico, per una popolazione complessiva di 12,5 milioni di cittadini. Il Programma, di cui la Regione Veneto è Autorità di gestione, ha l’obiettivo di valorizzare il territorio costiero italiano e croato, favorendo lo sviluppo economico e migliorando la qualità dell’ambiente delle due aree e del mare sul quale si affacciano. Il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato le graduatorie definitive riferite agli 11 temi strategici messi a bando, per un importo complessivo che supera 81 milioni di euro, di cui oltre 69 milioni di cofinanziamento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. (ANSA).