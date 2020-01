Istruzione ed edilizia scolastica, già investiti 2.663.915 euro

Scuole più sicure, più belle e più efficienti dal punto di vista energetico, forte attenzione a tutti i quartieri per promuovere e ridurre gli spostamenti, sostegno alle famiglie in difficoltà, servizio mensa di qualità a un costo più contenuto, sviluppo di opportunità formative e di collaborazioni con le realtà del territorio: sono questi i temi principali su cui si è focalizzato e in cui si concentrerà, anche con qualche novità, nel corso del prossimo anno l’assessorato all’istruzione guidato dall’assessore Cristina Tolio.

Le attività realizzate nel corso dell’anno scorso e gli obiettivi per il 2020 sono state illustrate oggi nella sala degli Stucchi dall’assessore all’istruzione Cristina Tolio che, a proposito dell’edilizia scolastica, ha dichiarato: “Nel corso del 2019 siamo intervenuti in ben 18 scuole con lavori significativi su serramenti, bagni, caldaie, tetti, muri e facciate. Anche per il 2020 continueremo su questa strada perché le strutture da sistemare sono ancora tante. E’ importante creare degli ambienti di benessere dove tutti i nostri ragazzi possano apprendere in contesti sicuri e accoglienti”.

Sono in tutto 18 le scuole tra nidi, infanzia, primaria e secondaria di primo grado che nel corso del 2019 sono state interessate da interventi edilizi, per un complessivo di 2.663.915 euro.

ATTIVITÀ ANNO 2019

Edilizia scolastica

Nel corso del 2019 sono state 18 le scuole interessate da interventi di sistemazione per un complessivo di 2.663.915 euro.

In cinque plessi (secondarie Barolini e Maffei, primaria Zecchetto e Arnaldi e infanzia Molino e Peronato) sono stati sostituiti gli infissi con il risultato di ottenere edifici più efficienti dal punto di vista energetico (775 mila euro); in altre cinque scuole (secondarie primo grado Ambrosoli e Scamozzi, primarie De Amicis e Pertini) sono stati rifatti i servizi igienici rendendoli fruibili anche ai bambini con disabilità (294.500 euro).

Alla primaria 2 Giugno sono stati ultimati gli interventi di progettazione e bonifica del giardino con una spesa complessiva di 400 mila euro che ha consentivo anche di includere lavori aggiuntivi di riqualificazione della scuola: sistemazione del marciapiede perimetrale dell’edificio, delle rampe di accesso per le persone con disabilità e sostituzione dell’impianto di irrigazione.

Interventi strutturali sono stati eseguiti anche nella scuola primaria Da Porto (150 mila euro) dove è stata riqualificata la facciata e rifatti gli intonaci, e alla secondaria di primo grado Bortolan, dove è stato sistemato il tetto e ripristinati i laboratori per una spesa di 162.600 euro.

Al nido Turra è stato rifatto l’impianto termico, per una spesa di 121.815 euro (lo stesso intervento sarà effettuato nei nidi San Lazzaro e Ferrovieri nel corso del 2020); quattro le scuole (infanzia Malfermoni, secondarie di primo grado Muttoni, Maffei e Barolini) dove sono stati adeguati l’impianto illuminotecnico e i punti luce (310 mila euro).

Nella scuola De Amicis, oltre ai bagni, è stata realizzata una nuova sezione digitale della secondaria di primo grado Mainardi in risposta alle esigenze di un quartiere diviso a metà dal passaggio a livello di Anconetta.

Per garantire l’accessibilità di bambini e ragazzi con disabilità in 13 scuole della città sono stati installati elevatori e servoscale (450 mila euro).

Nel corso 2019 è stato verificato personalmente dall’assessore Tolio lo stato di tutti i giardini degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali e statali (un esperto esterno ha redatto una relazione dettagliata e documentata di tutte le situazioni da sistemare).

L’amministrazione ha inoltre sostenuto le scuole con la fornitura di colore per ritinteggiare aule e corridoi in collaborazione con i comitati dei genitori.

Mensa scolastica

È stato attivato un tavolo di confronto tra Comune e dietisti dell’Ulss e delle ditte ristoratrici per il miglioramento dei menù nelle scuole di tutta la città in risposta alle richieste dell’utenza.

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 sono state abbassate le tariffe per il servizio mensa (da 4,35 a 3,74 euro a pasto) e questi importi sono stati mantenuti per l’anno scolastico in corso per andare incontro ai bisogni delle famiglie.

La percentuale dei pagamenti del servizio mensa si conferma al 99% (all’inizio del mandato era circa il 67% ).

In continuità con l’obiettivo dell’amministrazione inteso a offrire un servizio di maggiore qualità a un costo più contenuto, grazie ad alcuni lavori di adeguamento della sala mensa, alla primaria 2 Giugno si è passati dalla mono alla multiporzione. Entro il 2020 è previsto il passaggio a questo metodo anche delle ultime scuole dove funziona ancora ma monoporzione, ovvero la Fraccon e la De Amicis.

Mensa e trasporto scolastico sono stati resi più efficienti, tramite l’avvio di un nuovo gestionale, il portale del genitore, che vede in prima linea l’utenza nella gestione in tempo reale del servizio.

Anche per tutto il 2019 sono proseguiti i controlli, iniziati a fine 2018, in tutte le mense delle 24 scuole primarie e in alcune scuole materne, con l’obiettivo di verificare la qualità del pasto e controllare il numero effettivo delle presenze (lotta ai “furbetti”). I controlli proseguiranno anche per tutto il 2020.

Asili nido

Nei sei asili nido comunali e nei quattro in concessione sono stati aggiornati i criteri di iscrizione, prevedendo la possibilità di ammissione anche per i non residenti a Vicenza.

Inoltre sono stati anticipati gli inserimenti dei neo iscritti fin dall’inizio di settembre (prima potevano iniziare a frequentare solo dalla seconda o terza settimana di settembre) in risposta alle esigenze dei genitori lavoratori.

Inoltre in occasione delle festività sono state ridotte le rette di frequenza del mese di dicembre/gennaio, decurtando l’importo relativo ai giorni di chiusura del servizio per le vacanze natalizie, come gesto di attenzione verso le famiglie.

Integrazione nido-infanzia

Nel corso del 2019 è stato inaugurato il primo Centro Infanzia 0-6 che vede l’integrazione tra il nido comunale “San Lazzaro” e la sezione di scuola dell’infanzia nello stesso stabile in via Corelli 4. Il progetto è stato realizzato in risposta alle necessità di alunni in lista d’attesa nella vicina scuola dell’infanzia Rossini che hanno quindi trovato acccoglienza in una struttura inserita proprio nella zona di residenza, con l’obiettivo di ridurre il più possibile gli spostamenti in auto dall’abitazione alla sede scolastica

Centri estivi

I centri ricreativi estivi sono stati riorganizzati all’insegna di regole precise, chiare e valide per tutti i promotori; è stata riequilibrata la proporzione tra animatori e numero di alunni tenendo conto che hanno maggiori necessità di presenza i bimbi più piccoli. Inoltre gli animatori dei centri estivi sono stati adeguatamente formati.

Piano offerta formativa territoriale (Poft)

Il Poft 2019/2020 raccoglie 195 progetti realizzati in collaborazione con le agenzie educative del territorio. Per la prima volta le proposte, tutte selezionate dagli uffici comunali tramite incontri diretti curati dall’assessore Tolio, sono rivolte anche alle scuole paritarie, oltre che alle statali e comunali, per dare la possibilità a tutti di usufruire delle numerose opportunità di approfondimento tematico che spaziano dallo sport alla cultura, dall’ambiente al benessere, dalle relazioni sociali ai linguaggi espressivi, dall’arte alla cultura del territorio, in linea con le linee programmatiche dell’amministrazione.

Vaccini

Con l’Ulss 8 Berica è stato avviato un tavolo tecnico di confronto per uniformare le procedure in tutte le scuole paritarie e statali del Comune circa il tema vaccini ed è stato approfondito il tema per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche.

Scuole di “confine”

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa con Arcugnano in cui si stabilisce che i due Comuni s’impegnano ad applicare ai non residenti le stesse condizioni praticate ai propri cittadini nelle scuole di “confine” (asilo nido Ferrovieri e infanzia Molino per Vicenza e infanzia e micro nido Pasini per Arcugnano).

Apiario urbano

Lo scorso aprile al mercato ortofrutticolo è stato inaugurato l’apiario didattico urbano, un progetto realizzato in collaborazione con l’associazione regionale Apicoltori del Veneto i cui associati hanno curato l’allestimento della struttura. Si tratta di un’iniziativa innovativa sia sotto l’aspetto formativo, sia per il recupero e la valorizzazione della grande area verde del mercato, altrimenti inutilizzata.

Collaborazioni con l’assessorato alla cultura

Durante lo scorso anno sono state avviate diverse collaborazioni con l’assessorato alla cultura per promuovere le mostre organizzate dal Comune (“Il Trionfo del Colore”, “Ritratto di donna”) e favorire la partecipazione degli studenti (l’assessorato all’istruzione ha fornito alle scuole trasporto gratuito e curato l’informazione delle iniziative connesse).

Inoltre sono state organizzate visite guidate con le scuole nelle sedi comunali (sala Giunta e consiglio, sala Stucchi a Palazzo Trissino).

Altre iniziative

Nel 2019 è stata avviata una collaborazione con il Rotary che sostiene iniziative a favore dei nidi.

Alla scuola primaria Prati è stato realizzato un murales sulla facciata principale, progettato da insegnati e alunni del plesso scolastico.

Durante l’anno nelle scuole dell’infanzia sono state organizzate serate formative per insegnanti e genitori e lo scorso autunno l’assessorato ha organizzato il primo seminario “Sviluppo 0-6 alla luce delle neuroscienze” dedicato al personale educativo e docente, che ha visto la partecipazione di 316 insegnanti.

Infine sono state avviate collaborazioni con il Giornale di Vicenza per particolari iniziative come l’orientamento scolastico.

OBBIETTIVI ANNO 2020

Nel corso del 2020 a finire “sotto i ferri” saranno le scuole Muttoni, primarie Da Feltre, Zecchetto, secondaria di primo grado Mainardi dove verranno sostituiti i serramenti. Alla secondarie di primo di grado Scamozzi e alla Muttoni si procederà, invece, con l’installazione di scale antincendio.

Nei nidi San Lazzaro e Ferrovieri è programmato il rifacimento dell’impianto di riscaldamento mentre all’Ambrosoli saranno rifatti altri bagni.

Nel 2020 saranno posizionati i servoscale in altri quattro plessi (nido Piarda, infanzia Stalli e primarie Giovanni XXIII e Colombo) per una spesa di 200 mila euro.

Tutti i giardini scolastici di asili nido, scuole dell’infanzia comunali e statali saranno interessati da un progetto di riqualificazione per un importo di 200 mila euro. I lavori prenderanno il via entro marzo 2020.

Entro il 2020 è previsto il passaggio dal sistema mono alla multiporzione anche nelle scuola primarie Fraccon e De Amicis.

È programmata la realizzazione di un’indagine conoscitiva per valutare ulteriori necessità legate al miglioramento del servizio nei dieci asili nido

Sarà attivato un tavolo per la situazione delle iscrizioni nel territorio comunale e l’eventuale nuovo dimensionamento.

Nelle scuole saranno attivati progetti di mobilità sostenibile e proposte formative sulla salubrità ambientale e qualità dell’aria negli ambienti scolastici.

Sarà aggiornato il Poft, vagliando le proposte in base alle adesioni di quello dell’anno in corso e potenziandone le caratteristiche.

Sarà rinnovata la convezione con Bolzano Vicentino per l’iscrizione e la frequenza nella scuola dell’infanzia Pirazzo di Ospedaletto di bambini residenti in quel Comune.

Si proseguirà e verrà potenziata la collaborazione con il Rotary circa le iniziative nei nidi.

È in programma il rinnovo delle attrezzature e delle strumentazioni educative delle scuole dell’infanzia e dei nidi.

Saranno potenziate le collaborazioni con l’assessorato alla cultura per l’avvio di esperienze culturali rivolte ai più piccoli.

Infine, si investirà nell’innovazione per la realizzazione di proposte anche tecnologiche per i centri estivi.