Istat: “Coronavirus, nel Nord Italia morti quadruplicati nei primi 20 giorni di marzo”

L’incubo virus, con la sua scia mortale, diventa ancora più devastante quando l’Istituto Nazionale di Statistica mette nero su bianco quello che da un mese ormai è una drammatica realtà: ossia il picco storico di decessi a causa della pandemia che sta colpendo tutto il mondo.

In una nota a corredo dei primi “dati anticipatori” sulla mortalità in Italia e riportata oggi da La repubblica, l’Istat fa il quadro della situazione italiana, rimarcando la situazione drammatica del Nord dove a marzo i decessi sono più che raddoppiati.

E così, Bergamo, Brescia, Piacenza o Pesaro conquistano il triste primato per il numero di morti in 21 giorni.

E si tratta di dati ancora provvisori, basati sui numeri forniti da 1.084 comuni all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Sono quelle città dove si sono registrati più di dieci decessi e un incremento superiore del 20% della mortalità rispetto al quadriennio precedente. Un primo quadro della situazione che sarà costantemente aggiornato, ampliando anche il campione delle amministrazioni comunali coinvolte, in modo da “rendere disponibile alla comunità scientifica, ai decisori e ai cittadini dati di dettaglio utili per la comprensione delle dinamiche in atto”. L’analisi conferma, inoltre, “il maggiore incremento dei decessi degli uomini e delle persone maggiori di 74 anni di età”.

Quello che salta subito all’occhio è la “brusca inversione di tendenza” dell’incremento medio della mortalità in tutta Italia rispetto ai primi due mesi del 2020 quando “i decessi erano stati inferiori al numero medio osservato nello stesso periodo nel 2015-2019”. “Un fenomeno – spiega l’Istat – che può ritenersi attribuibile al ridotto impatto nei primi due mesi dell’anno dei fattori di rischio stagionali (condizioni climatiche ed epidemie influenzali). Ciò spiega come mai, se si considera il complesso dei decessi dal primo gennaio al 21 marzo 2020, in diversi comuni non si ravvisa un aumento, ma piuttosto una diminuzione del numero dei morti, rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019”.

Dati impietosi sui quali l’Istat effettuerà “ulteriori approfondimenti anche in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per un più efficace monitoraggio dell’impatto dell’epidemia COVID-19 sulla mortalità complessiva”.