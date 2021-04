Israele dice addio alla mascherina all’aperto – La Danimarca riapre

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Indossare la maschera protettiva da coronavirus all’esterno non sarà più obbligatorio in Israele da domenica. Si tratta di un ulteriore passo della graduale revoca delle restrizioni legate alla pandemia. Lo stato ebraico è stato uno dei primi paesi nella primavera del 2020 a imporre l’uso di una mascherina igienica nei luoghi pubblici.

La situazione è cambiata nelle ultime settimane grazie ad una vasta campagna di vaccinazioni che ha permesso di somministrare le due dosi necessarie del vaccino Pfizer / BioNTech a più della metà (53%) dei suoi 9,3 milioni di abitanti.

“Le mascherine sono fatte per proteggerci dalla pandemia di coronavirus. Ma poiché gli esperti hanno concluso che la maschera non era necessaria in luoghi all’aperto, ho deciso di sollevare (l’obbligo di indossare) la maschera” – ha detto il ministro della Salute Yuli Edelstein.

DANIMARCA

Spettatori negli stadi e clienti al ristorante: grazie a una situazione epidemiologica controllata, la Danimarca potrà accelerare la sua riapertura dal 21 aprile, ha annunciato venerdì il governo. “La Danimarca si trova in una situazione in cui possiamo aprire di più. E’ richiesto che siano mantenute le corrette abitudini anti-virus, che continuiamo a fare i test e utilizzare il ‘coronapas’ per accedere a determinate attività” ha dichiarato il ministro Nick Hækkerup .

Questo piano di riapertura può tuttavia essere soggetto ad aggiustamenti locali, comprese chiusure mirate se la circolazione del virus riprende a salire.