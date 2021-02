Israele avanti coi vaccini: previste riaperture per il tempo libero

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Israele prevede di aprire alcuni hotel, palestre e altre strutture per il tempo libero in due settimane, a coloro che sono documentati come immuni al Covid-19, ha detto il ministro della salute Yuli Edelstein.

Dopo aver somministrato i vaccini della Pfizer Inc a quasi il 40% della sua popolazione di 9 milioni, Israele ha visto i primi segni di superamento delle varianti di virus altamente contagiose.

Israele rilascerà un’app ufficiale che consente agli utenti di collegarsi ai propri file del Ministero della Salute e mostrare se sono stati vaccinati o guariti dal Covid-19, con presunta immunità, al fine di ottenere l’accesso alle strutture ricreative, riferisce Reuters.

Coloro a cui nessuno dei due si applica sarebbe in grado di ottenere un test Covid e, se il risultato è negativo, visualizzarlo sull’app per un massimo di 72 ore di accesso simile.