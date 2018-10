ISOLA VICENTINA – “Sputo educativo”: insegnante condannata

La vicenda aveva aperto un dibattito molto partecipato: lo “sputo educativo” come mezzo di educazione alternativo o azione umiliante per il povero alunno preso di mira? La condanna del giudice è arrivata ieri, per la maestra Cristina Canevarolo, che insegnava alle scuole primarie “Palladio” di Isola Vicentina. L’episodio risale al 2013: un alunno sputò a terra in classe e la maestra invitò gli altri suoi 22 compagni, in fila, a imitare il gesto del bimbo rivolgendo la stessa azione verso di lui. Un gesto plateale collettivo fatto per educarlo, non per punirlo o offenderlo: così ha sempre sostenuto l’insegnante. Ma la Gip Barbara Trenti non ha riconosciuto la tesi della difesa e ha condannato ieri Canevarolo per abuso dei mezzi di correzione: la pena, sospesa, è di un mese e dieci giorni di carcere. La maestra è stata anche sospesa per 3 mesi dall’insegnamento e dovrà pagare 10.ooo euro come risarcimento alla famiglia dell’alunno.