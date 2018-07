ISOLA VIC.na – Morta la docente di musica che si era data fuoco

E’ morta all’alba di domenica all’ospedale di Verona la 53enne Mara Zamberlan. La donna, docente di musica delle scuole medie, si era data fuoco lo scorso lunedì ed era stata ricoverata in condizioni gravissime.

Aveva riportato lesioni che coprivano il 70% del corpo. Aveva deciso di compiere l’estremo gesto cospargendosi di benzina.

Viveva in via Venezia con la madre 77enne. Da molto tempo viveva uno stato di disagio psichico, sfociato nell’estremo gesto. Poco prima, secondo quanto scrive Il Giornale di Vicenza nell’edizione odierna, avrebbe avuto un diverbio con la madre e sarebbero stati allertati i carabinieri, che poi sono giunti nell’abitazione per calmare gli animi.

La 53enne avrebbe poi recuperato una tanica di benzina in garage e portatasi nell’abitazione si sarebbe data fuoco. Subito è stata raggiunta dai famigliari che hanno tentato di spegnere le fiamme. Uno zio di 67 anni, nel soccorrerla, ha riportato ustioni lievi