ISOLA VIC.NA – Casetta di legno a fuoco nella notte (foto e video)

Alle 1 circa della notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lombarda a Isola Vicentina per l’ incendio di una casetta in legno adibita ricovero mezzi agricoli, in una proprietà agricola delimitata da un cancello. I pompieri accorsi da Vicenza con un’autopompa e un’autobotte e sette operatori, hanno spento il rogo della struttura completamente avvolta dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa due ore.