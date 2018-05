ISOLA V.NA – I palloncini in memoria della piccola Andrea sono arrivati qui

Andrea viveva a Nerviano (Milano) e aveva solo 9 anni quando il 21 novembre scorso è spirata in Messico tra le braccia della mamma mentre, dopo le ultime inutili cure, aspettava di tornare in Italia. Antonio Romolo di Isola Vicentina, qualche mattina fa, come ha raccontato su Facebook, si è ritrovato in giardino un bellissimo “mazzo” di palloncini colorati e pieni di bigliettini e lettere dedicate a lei. Andrea ha lottato con tutte le sue forze contro la Dipg: acronimo di diffuse intrinsic pontine glioma. Un tumore che nasce e si sviluppa al centro del cervello, diagnosticato quasi esclusivamente in età pediatrica. Impossibile da operare chirurgicamente: il 90% dei pazienti affetti muoiono entro 2 anni dalla diagnosi. Una lotta impari contro un male che non ha lasciato scampo anche alla piccola Andrea. Per tentare un trattamento la piccola era volata in Messico anche grazie a i fondi raccolti con una gara di solidarietà a Nerviano. In un mese erano stati raccolti oltre 14mila euro, donati da 224 persone. Ma a fine novembre Andrea ha smesso di lottare. Il 25 aprile scorso l’instancabile mamma di Andrea, Elena Rezzonico, ha organizzato a Nerviano una giornata di festa per festeggiare il “primo compleanno in cielo” della sua bimba. Ed è lì che sono stati legati l’un l’altro tanti palloncini colorati, con bigliettini e frasi di amore e amicizia dei tanti che hanno amato Andrea e, al tramonto, il mazzo di palloncini ha preso il volo verso il cielo. E’ così che è arrivato ad Isola Vicentina il giorno dopo, nel giardino del signor Antonio che, tramite un appello su Facebook, è riuscito con il tam-tam virtuale a rintracciare in poche ore la mamma di Andrea, per avvertirla che i messaggi per Andrea erano volati fin lì. “Sono un sostenitore del fatto che mai nulla succede per caso – ha scritto il signor Antonio tramite la sua pagina Facebook – se i messaggi d’amore per questo piccolo angelo sono arrivati nella nostra comunità un motivo ci sarà. Invito tutti a cercare su facebook la pagina “comitato amici di Andrea” che porta avanti la battaglia contro questi mali”. Un messaggio di solidarietà affinchè la morte della piccola nervianese non risulti vana. Andrea ha creato un miracolo: tanta solidarietà, tanti fondi raccolti, tanto amore nel nome di un messaggio di speranza che non si esaurirà.