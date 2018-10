Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

E’ finito con la sua auto prima contro il guardrail poi contro un palo della luce: il grave incidente, avvenuto nella notte, in via Scovizze, ha visto protagonista una Volkswagen Bora condotta da G.F., 39 anni. L’uomo, soccorso dal Suem, è ricoverato in rianimazione.