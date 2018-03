ISOLA V.NA – Cade dal tetto di un capannone, 31enne grave

E’ precipitato da un’altezza di 10 metri verso le 18 di oggi un operaio bresciano 31enne ora ricoverato al San Bortolo in gravi condizioni. L’uomo, dipendente di un’azienda di manutenzione, per cause in corso di accertamento è precipitato dal tetto dell’immobile della ditta Gaser in via Ferrari 51, mentre eseguiva opere di manutenzione. L’uomo è stato prontamente trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale di Vicenza, dove è ricoverato in prognosi riservata.