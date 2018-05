ISOLA V.NA – 400 lavoratori in sciopero alla coop Fenice

Di seguito il comunicato del segretario generale della Filt Cgil ai 400 lavoratori della cooperativa Fenice che operano nel Vicentino nel settore del fashion. Dopo una giornata di protesta (quella di ieri) e dopo la rinuncia al cambio di appalto da parte della cooperativa Fenice, per oggi 31 maggio si profila un’altra giornata di scioperi e di protesta.

“Ai lavoratori della Fenice. Riteniamo necessario comunicarvi che tutti i soci lavoratori in forza presso la più grande Cooperativa del Vicentino, Fenice Soc Coop, nostri iscritti e operanti presso i cantieri del settore del fashion che si trovano in provincia, quali DHL Supply Chain e Diesel (circa 400 lavoratori), si sono attivati, si attivano e si attiveranno con presidi di protesta e con la lotta sindacale. Il tutto a seguito di una rocambolesca vertenza iniziata con la comunicazione dell’ennesimo cambio di appalto: da subito è sembrata un’azione strumentale e fittizia per togliere diritti e salario ai lavoratori. I soci-dipendenti hanno reagito contestando nei modi e nei tempi il cambio di società, perché incoerente con le nuove disposizioni del CCNL della Logistica. In particolare devono essere difesi tutti i crediti previdenziali e retributivi generati dai rapporti di lavoro precedenti. E soprattutto non è possibile che i lavoratori coinvolti vengano utilizzati a chiamata, e quindi pagati unicamente per le ore in cui operano. La Cooperativa Fenice a seguito della comunicazione di sciopero e di protesta intimato dalla FILT Cgil di Vicenza, ha abbandonato e rinunciato al cambio di appalto con una lettera inviata via telefax. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo sugli sviluppi della vertenza a difesa del salario e del lavoro di centinaia di lavoratrici e lavoratori. Dopo la protesta di ieri a Isola Vicentina, i sit in proseguiranno nella giornata di oggi alla Diesel di Marostica e a Noventa Vicentina”.