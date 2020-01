Iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2020-2021: domande entro il 31 gennaio

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Fino a venerdì 31 gennaio 2020 è possibile iscrivere i propri figli alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città.

In questi giorni tutte le famiglie residenti a Vicenza con bambini che compiranno tre anni entro il 31 dicembre 2020 stanno ricevendo tramite posta una lettera con le istruzioni per l’iscrizione (esclusivamente con modalità cartacea) in una delle 40 scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie del territorio comunale.

Il modulo di iscrizione, uguale per tutti i plessi scolastici, è allegato alla comunicazione e va compilato e consegnato direttamente all’istituto scelto (nelle scuole dell’infanzia comunali dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30; in quelle paritarie è necessario rivolgersi direttamente alle segreterie dell’istituto d’interesse).

Per informazioni i genitori interessati possono rivolgersi al servizio Istruzione, sport e partecipazione (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12; martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17; tel. 0444222107, email servizioistruzione@comune.vicenza.it

Le iscrizioni alle scuole statali primarie e secondarie di primo grado si effettuano, invece, tramite procedura informatica realizzata dal Ministero alla Pubblica istruzione sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/.

Il sistema consente di individuare la scuola d’interesse e di compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti che verrà automaticamente inviata alla segreteria dell’istituto comprensivo del plesso prescelto. La stessa segreteria è disponibile per ulteriori informazioni e offrirà assistenza alle famiglie che non hanno un computer con collegamento a internet.

Ulteriori informazioni sulle iscrizioni scolastiche sono disponibili sul sito del Comune nella pagina dedicata al link http://bit.ly/iscrizioni_scolastiche.