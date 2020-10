Irlandese ubriaco e senza mascherina fa pipì e bestemmia: multato

In una sola azione ha concentrato tre infrazioni. Un irlandese di 40 anni è stato sorpreso ieri in tarda serata mentre, completamente ubriaco e senza mascherina, stava facendo pipì in un angolo di contrà Muscherie a Vicenza. Quando sono arrivati gli agenti ha reagito urlando e bestemmiando. E’ stato denunciato per turpiloquio e ubriachezza molesta e multato di 400 euro essendo senza mascherina.