IEG – Progetti speciali e mostre ad Abilmente Primavera

Abilmente Primavera, la Festa della creatività dedicata a tutte le crafter e appassionate di manualità creativa – organizzata da Italian Exhibition Group SpA (IEG) dal 21 al 24 marzo prossimi nel quartiere fieristico di Vicenza – è un’occasione unica durante cui vivere un’esperienza a 360° nel mondo del Do It Yourself. Nuove tecniche creative, tante idee pronte a germogliare nella mente dei visitatori che affolleranno i padiglioni della manifestazione targata IEG, live show e dimostrazioni con le blogger e youtuber più amate dalle community crafter italiane: Abilmente è tutto questo, ma non solo. Non mancheranno infatti neanche in questa edizione primaverile progetti speciali e mostre pensate per sensibilizzare e ispirare i creativi di tutte le età.

Nella Hall 7 – La Fabbrica dei Sogni – ci sarà modo di divertirsi e fare networking grazie all’Associazione Sul Filo dell’Arte, che porterà una ventata di primavera in tutto il quartiere espositivo, coinvolgendo i visitatori fin dal loro arrivo. A dare loro il benvenuto ci saranno una colorata farfalla a crochet, posta sulla scritta nel piazzale della fiera, e una installazione all’ingresso Ovest 3 (Hall 8) con delle ali colorate. L’opera, realizzata grazie al supporto di Mez Cucirini e Le Torri Creative, sarà l’occasione per ricordare che, presso lo stand dell’associazione, sarà possibile cimentarsi nelle più varie forme di cucito creativo e “volare sul filo dell’arte”: a disposizione, nell’apposito selfie corner, ci saranno delle ali e una coda di pavone coloratissima per condividere sui social momenti divertenti con l’hashtag #volosulfilodellarte #abilmentePrimavera e #abilmente2019. Inoltre, nel Knit Café dal nome evocativo “A me gli occhi”, gli appassionati potranno imparare a creare, ferri e uncinetti alla mano, forme sferiche – su 2 e 3 dimensioni – per realizzare, ad esempio, un particolare del viso importante per comunicare le nostre emozioni: gli occhi, lo specchio dell’anima.

Sarà anche possibile ammirare i benefici di quilting e patchwork con la mostra “StorytellingQuilt”, racconto collettivo di Marta Anzolla frutto di un progetto durato 6 mesi che ha visto coinvolti alcuni negozi e aziende del settore tessile di tutta Italia. I partecipanti al progetto sono stati guidati da Marta nel racconto di sé attraverso la stoffa, che è diventata tramite per esprimere le proprie emozioni. Il pubblico di Abilmente ha già potuto vedere esposti 17 dei quilt prodotti ad Abilmente Roma lo scorso autunno, e ora ad Abilmente Primavera troverà altre 15 nuove magnifiche creazioni tutte da scoprire.

Patchwork e quilt protagonisti anche all’interno dello Spazio Associazioni Patchwork, dove saranno presenti l’Associazione Nazionale Quilt Italia e le cinque Associazioni Venete più rappresentative del mondo del Patchwork: Associazione Ad Maiora (Verona), Casa Patchwork & Quilting (Bassano del Grappa), Dodi Quilt (Vicenza), Passione Patchwork (Padova) e Patchwork Idea (Treviso), che esporranno loro creazioni e terranno corsi e dimostrazioni a tema primaverile.

La Hall 1 ospiterà ASI – Associazione Scrappers Italia – con uno spazio dedicato ai più piccoli e un ricco programma di corsi e attività per avvicinarli allo scrapbooking. L’associazione presenterà anche l’installazione di Emanuela Margonari “La semina di EMA“, realizzata in collaborazione con l’Associazione Arte dell’Assurdo (Mantova) e l’azienda agricola Corte d’Attila Caseificio Bonfante di Nosedole di Roncoferraro (Mantova). L’opera, costituita da piccoli gomitoli di fettuccia colorata e da spaventapasseri creati da ospiti di case di riposo e ragazzi diversamente abili con materiali di riciclo, simboleggia la rinascita degli elementi.