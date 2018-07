Ipotesi concorso truccato: indagata anche dirigente comunale

Blitz degli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria ieri mattina a Palazzo Trissino e negli uffici comunali della Cultura di Levà degli Angeli al fine di raccogliere documentazione relativa al concorso da istruttore direttivo dei Musei civici. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. E’ emerso che fra gli indagati oltre a Giovanni Carlo Federico Villa, ex direttore dei Musei, vi è anche la dirigente comunale del settore cultura Loretta Simoni. Oltre all’ipotesi di reato di abuso d’ufficio vi è anche quella di rivelazione di segreto. Nel concorso sarebbe stata favorita quella che poi ha vinto, Chiara Signorini. Gli inquirenti sospettano che il concorso sia stato viziato per far vincere la Signorini che aveva già lavorato con Villa in Fondazione Roi.

A concretizzare l’ipotesi di rivelazione di segreto, sarebbe una telefonata fatta da Villa alla candidata il giorno prima dell’esame orale e che in tale contesto siano state passate informazioni. Ora i documenti sequestrati saranno esaminati.