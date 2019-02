Ipab, Rucco replica alle minoranze: “Piena fiducia nel Cda”

“Troppo facile rispondere alle insinuazioni al vetriolo delle minoranze, che rappresentano in aula chi ha governato – inutilmente – negli ultimi dieci anni la città e anche l’IPAB – attacca il Sindaco Francesco Rucco a commento di una nota delle minoranze diffusa ieri.

“Non scendo sul terreno delle offese personali, come quelle che si stanno arrecando al Presidente, alla sua Vice e alla mia capogruppo Simona Siotto, se Colombara e compagni vogliono intraprendere la strada dell’opposizione trash, fatta di insulti e veleni, è una loro scelta ed una loro responsabilità. Alcune considerazioni, però, le dobbiamo fare. Potremmo fare un lungo elenco dei pasticci che hanno costellato i dieci anni di centrosinistra, ma ne cito uno su tutti per non annoiare i vicentini che ci leggono, quando – a proposito di “amici degli amici” – abbiamo assistito alle nomine sistematiche del circolo “Nessuno Escluso” di Bulgarini e Quero. Nessuno Escluso, in quel caso andava declinato come nessuno di quella cerchia di amici, che vennero tutti collocati in posizioni strategiche, alla faccia dei partiti di centrosinistra dall’attivismo di Bulgarini D’Elci. Dove si nascondeva allora Raffaele Colombara? E dov’erano gli altri consiglieri che oggi sono minoranza? Forse in una inutile lista d’attesa.

Ma entriamo nel merito: il Centrosinistra ha avuto dieci anni per risanare e rilanciare l’IPAB, non ci è riuscito con la presidenza di Gianni Rolando, nominato e poi eliminato nelle faide interne alla Sinistra, non ci è riuscito con Lucio Turra, il quale ha lasciato, al contrario, uno strascico di polemiche e di veleni sull’assunzione della figlia, sulle assunzioni illegittime di operatori e infermieri e sulle mancate assunzioni di disabili in Ipark. Allora andiamo con ordine, cari consiglieri di minoranza, prima di venire a chiedere a me il conto del mio lavoro all’IPAB di quindici anni fa, spiegate non a me ma alla città, ai dipendenti e alle famiglie degli ospiti dell’IPAB cosa avete fatto negli ultimi anni perché se siamo ancora fermi ai problemi che c’erano quando sedevo io nel cda, significa che avete amministrato inutilmente l’Ente per dieci anni. E a qualcuno dovreste giustificarlo.”