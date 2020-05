Ipab di Vicenza: il “Trento” è tornato Covid free

“Da ieri sera il reparto 6 della Residenza “O.Trento” dell’Ipab di Vicenza è Covid free”.

La tanto attesa notizia viene fornita dal direttore generale dell’ente, Annalisa Bergozza: “Il 29 aprile scorso avevamo avuto la conferma che nove persone si erano negativizzate e siamo rimasti quindi in attesa, fiduciosi che avvenisse la stessa cosa per i restanti ospiti. Domani ripeteremo un nuovo tampone e se sarà, come tutti auspichiamo, nuovamente negativo, potremo dichiarare la completa guarigione, così come da protocollo dell’Ulss 8 Berica”.

Una volta confermata la negatività di tutti gli ospiti del reparto 6, specifica una nota dell’ente, verrà disposta una nuova completa sanificazione dei locali, come già avvenuto nelle scorse settimane.

“Un grazie va al nostro personale sanitario e non – aggiunge la Bergozza – che ha lavorato con impegno per garantire la prosecuzione delle attività ordinarie, e per supplire alla chiusura delle residenze, mantenendo il contatto con i familiari tramite cellulari e tablet, e dalla scorsa settimana predisponendo e assistendo alle nuove tipologie di visite che abbiamo studiato per la sicurezza degli ospiti fino a che non si giungerà alla riapertura”.

“Un ringraziamento particolare – conclude il direttore generale -va al medico di reparto Pierpaolo Peruzzi, oltre che a Vinicio Manfrin e Giampietro Pellizzer, della task force di malattie infettive dell’Ulss 8 Berica, che ci hanno supportato nelle varie fasi del contagio”.

“Mi piacerebbe poter dire che siamo sollevati da queste buone notizie – afferma da parte sua il presidente di Ipab di Vicenza, Ermanno Angonese – ma sappiamo bene che dovremo convivere ancora a lungo con il virus e le nostre strutture rimangono quelle sicuramente più a rischio di nuove infezioni. Per questo motivo l’allerta deve rimanere alta, così come le misure e i protocolli di prevenzione, controllo e sicurezza”.