Ipab di Vicenza apre a nuovi ingressi

Come preannunciato, da domani 26 giugno Ipab di Vicenza riapre le proprie strutture residenziali a nuovi ingressi. Lo stop era stato deciso a seguito di una disposizione del 25 marzo scorso dell’Ulss 8 Berica che imponeva a tutte le strutture del territorio la sospensione degli ingressi “…in considerazione dell’emergenza contingente”, a seguito del diffondersi del Covid 19.

Come sottolinea il presidente Ermanno Angonese: “Riapriamo dopo l’emanazione delle linee guida da parte della Regione, che prevedono una serie di protocolli, tra i quali l’istituzione di un nucleo di astanteria dove devono transitare tutti i nuovi ingressi”.

“Proprio l’attivazione di questo reparto che abbiamo predisposto nella residenza “O. Trento” di Vicenza – specifica il direttore generale Annalisa Bergozza – ci costringerà a contingentare i nuovi ingressi in dipendenza della capienza, che non supera le 12 unità. Infatti, l’accoglimento deve avvenire in stanze singole dedicate e pertanto la disponibilità dei posti letto si dimezza. Inizieremo ad accogliere quattro nuovi ospiti fin da domani. Tra lunedì e martedì prossimi arriveranno gli altri otto. Al termine di ogni singolo periodo di quarantena obbligatorio, ciascuno verrà accolto nella residenza di destinazione”.

Nel nucleo astanteria del “Trento” opererà uno staff dedicato composto da personale medico e da diverse figure professionali (fisioterapisti, psicologo, ecc), al fine di garantire anche qui la normale attività di accoglimento e degenza.