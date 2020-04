Ipab, 7 ospiti si sono negativizzati

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

“Viviamo una battaglia che cambia ogni giorno, ma è con un sospiro di sollievo che abbiamo appreso l’esito dei tamponi di controllo che sono stati eseguiti ieri sui 16 ospiti del reparto 6 della residenza “O.Trento”. Sette persone risultano negativizzate, altri due tamponi dovranno essere ripetuti, mentre gli altri sette ospiti rimangono positivi, ma continuano ad essere al momento asintomatici. Uno di questi sette ospiti è sotto stretto monitoraggio da mesi per condizioni patologiche precedenti alla positività. Inoltre, sono stati rieseguiti i tamponi a 27 dipendenti dello stesso reparto che risultano essere tutti negativi, eccetto un esame che dev’essere ripetuto”.

Annalisa Bergozza, direttore generale di Ipab di Vicenza, comunica così questa inversione di tendenza al reparto 6: “Domani, su indicazione di Giampietro Pellizzer, della task force di malattie infettive dell’Ulss 8 Berica – prosegue la Bergozza – verranno ripetuti i tamponi alle persone che risultano negativizzate, e a coloro il cui esito è stato indeterminato. La speranza ora – conclude il direttore – è che anche i rimanenti ospiti raggiungano presto il medesimo risultato”.

“Capiamo perfettamente lo stato d’animo dei familiari che hanno perduto un loro caro – sottolinea Angonese – un po’ meno certi attacchi di chi dovrebbe sapere la tragica situazione che stanno vivendo le case di riposo in tutto il mondo, nella nostra regione e pure nella nostra provincia. Essere riusciti a contenere l’epidemia, è un merito che non possiamo non riconoscere a tutto il personale sanitario interno e dell’Ulss 8 Berica, ai collaboratori e alla dirigenza”.