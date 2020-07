Investito dal muletto guidato dal figlio, grave imprenditore

Un imprenditore è rimasto coinvolto in un grave incidente sul alvoro lunedì: il figlio 38enne l’ha investito con un muletto. Antonio Lovato, 80 anni, titolare della conceria Lovato di Chiampo, ha subìto in ospedale l’amputazione parziale di una gamba. A guidare il mezzo da lavoro che lo ha colpito, per cause da accertare, c’era il figlio Danilo di 38 anni, che non si è accorto della vicinanza del genitore.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. Ricoverato al San Bortolo di Vicenza, l’uomo resta grave.