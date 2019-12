Non ce l’ha fatta Giorgio Bonato, 83 anni di Fara Vicentino ma residente a Sarcedo, che era stato investito da un’auto il pomeriggio di sabato scorso in via Bassano a Sarcedo. L’anziano è morto nella tarda serata di ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.