Investito 15enne, caccia al pirata della strada

Un ragazzo di 15 anni è stato investito e l’automobilista è poi fuggito senza prestargli soccorso, lasciandolo a terra. E’ accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16 e 30 a Bassano del Grappa, in via Brigata Basilicata. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Il ragazzino ferito è A.M. 15enne di Bassano del Grappa e fortunatamente non è ferito gravemente. Ha riportato lesioni ed escoriazioni varie ed è stato medicato al pronto soccorso del San Bassiano. Secondo alcuni testimoni l’investitore sarebbe una donna a bordo di una Fiat Punto bianca, che procedeva in direzione di Bassano. Il 15enne stava attraversando le strisce pedonali con la propria bicicletta ed è stato travolto e sbalzato sull’asfalto.