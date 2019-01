Investita sulle strisce pedonali: grave anziana

Stamattina alle 10.10 D.D., donna 58enne residente nel thienese, alla guida di autovettura Lancia Y, stava percorrendo via Murari in direzione via Carlo del Prete. Giunta poco prima dell’incrocio con via San Francesco, per cause in corso di accertamento, la donna ha investito C.N., donna 85enne di Thiene, che stava attraversando la strada da destra verso sinistra, in direzione Duomo. A seguito del sinistro, l’85enne è stata trasportata da ambulanza 118 all’Ospedale di Santorso, dove è stata ricoverata – in codice giallo – per fratture agli arti inferiori e superiori. La polizia locale ha in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro in riferimento all’impegno dell’attraversamento pedonale. Per consentire i rilievi del sinistro, la strada in questione è stata chiusa al traffico per circa 40 minuti.