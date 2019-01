Investita da un’auto, signora 55enne muore sul colpo

TORRI DI QUARTESOLO – Drammatico investimento questa mattina a Marola, in via Po: intorno alle 11.30, per cause al vaglio degli inquirenti, una signora di 55 anni è stata travolta e uccisa da un’auto. La donna stava attraversando la strada davanti alla scuola Effeta. Inutili i soccorsi: l’impatto, violentissimo, su cofano e parabrezza, ha causato la morte della donna sul colpo. Strada chiusa e traffico intenso per i rilievi.