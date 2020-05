Questa mattina alle 7.30 in via Bassanese a Scaldaferro di Pozzoleone una donna di 55 anni è stata travolta e uccisa da un’auto. Pare che la donna stesse camminando lungo via Bassanese quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un’auto che proveniva da Marostica. Purtroppo è morta sul colpo.