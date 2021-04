Investe una donna e fugge: identificato il pirata della strada

Oggi una 56enne è stata investita poco prima delle 17 in via Roma, a Zugliano. L’investitore è fuggito ma, nel giro di poche ore, le forze dell’ordine l’hanno rintracciato. E’ un uomo di 61 anni che avrebbe detto di non essersi accorto di nulla a causa di un improvviso colpo di sonno. La donna era rimasta ferita e si era reso necessario l’intervento dell’elicottero per portarla in ospedale a Vicenza, dove è ricoverata in prognosi riservata.