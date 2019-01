Invaso del torrente Orolo: affidati i lavori

Concluse le procedure di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori afferenti la realizzazione del bacino di laminazione sul torrente Orolo, nei Comuni di Costabissara ed Isola Vicentina, ci si avvia ora ad iniziare gli interventi per questa importante opera di difesa idraulica.

Lo annuncia l’assessore regionale alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin precisando che “dopo le necessarie verifiche di legge, si procederà alla stipula del contratto di appalto, così da poter dare avvio alla progettazione esecutiva delle opere e alla realizzazione delle stesse che, in base al cronoprogramma, dovrebbero prendere avvio entro il mese di settembre e completarsi nell’arco temporale di due anni”.

Da un punto di vista tecnico si tratta di un bacino di 22 ettari, con un volume invasabile massimo di un milione di metri cubi. Le opere di progetto saranno costituite da una cassa di espansione, perimetrata da arginature, con derivazione in sinistra idrografica del torrente Orolo; un manufatto di restringimento per la limitazione delle portate transitanti in alveo, realizzato mediante quinte di restringimento; un manufatto di alimentazione a soglia fissa con parte regolabile presidiata da paratoie; un manufatto di restituzione di emergenza; un manufatto di scarico del bacino di laminazione; arginature per il contenimento dei massimi livelli raggiunti nel bacino in casi di piena

“Stiamo parlando di un altro importantissimo intervento di difesa idraulica – conclude Bottacin – con cui continuiamo nella nostra opera di messa in sicurezza del territorio veneto e per la realizzazione del quale sono stati impegnati 11 milioni di euro, tra progettazione, realizzazione e costi connessi, tra cui i necessari espropri”.