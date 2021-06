Intervento del Soccorso Alpino, recuperato escursionista sul Pasubio

H 22.50 È stato recuperato dal canale pietroso dove era rimasto bloccato l’escursionista in difficoltà sul Pasubio. La squadra del Soccorso alpino di Arsiero, che stava risalendo dal basso in Val Sorapache, lo ha individuato e raggiunto dal basso. Dopo averlo assicurato, i soccorritori lo hanno aiutato salire verso l’alto superando alcuni salti di roccia. Arrivati sul sentiero soprastante, stanno rientrando con lui.



H 22.27 Il Soccorso alpino di Arsiero sta intervenendo sul Pasubio, dove un escursionista, che doveva scendere in Valsorapache dal sentiero numero 377, perso l’orientamento ha seguito una traccia sbagliata finendo bloccato in un canale pietroso. Sei soccorritori stanno risalendo per raggiungerlo dal basso, mentre altri quattro sono in attesa, a monte, con altra attrezzatura. Pronta una terza squadra in base. L’uomo sta bene ed è in contatto telefonico con i soccorritori.