Intervento da 100 mila euro sul ‘cielo’ del Teatro Olimpico

Serviranno interventi puntuali di riparazione e ricostruzione e una pulitura di tutta la superficie della volta per ridare splendore al cielo delle scene scamozziane del Teatro Olimpico, particolarmente ammalorato soprattutto in corrispondenza della via centrale e sul lato sinistro.

Dopo la “velinatura” temporanea eseguita nel 2019 per arginare i distacchi del pregiato intonaco, infatti, è ora in arrivo il progetto di restauro vero e proprio a cui al giunta ha dato il via libera questa mattina per un importo complessivo di 100 mila euro.

“Per il più importante gioiello architettonico di Vicenza – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron – la nostra cura è massima. Insieme agli approfondimenti previsti per il restauro del cielo effettueremo anche un’indagine sullo stato di conservazione degli elementi in legno delle scene dello Scamozzi”.

La progettazione del restauro conservativo è stata affidata all’architetto Barbara Zattra che dovrà ora predisporre anche il progetto esecutivo da sottoporre alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.