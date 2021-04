Intera scuola media chiusa nel Vicentino

“Questa mattina ho appreso dal SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) di Vicenza della necessità di chiudere la scuola secondaria di Castelgomberto lasciando a casa i ragazzi delle 12 sezioni che la compongono”.

E’ quanto scrive il sindaco di Castelgomberto, Davide Dorantani sulla propria bacheca facebook per informare la cittadinanza.

“Sono stati rilevati numerosissimi casi di alunni positivi -scrive- nelle diverse classi e l’aumento esponenziale ha determinato l’ufficio a procedere alla chiusura.

Nell’ultima settimana -continua in sindaco- abbiamo assistito ad un aumento esponenziale dei contagi nel nostro comune passando in pochi giorni da poche unità alle oltre 40 di oggi. Per questo motivo rivolgo un nuovo appello a tutti voi invitandovi a rispettare le regole anticontagio- utilizzare la mascherina;- mantenere il distanziamento personale;- sanificate frequentemente le mani;- massima prudenza negli spostamenti, nelle frequentazioni di luoghi affollati e di abitazioni di amici e conoscenti.

L’età bassa degli attuali casi dimostra che il vaccino è una strada valida contro il contagio, per cui vi esorto a superare timori e preconcetti e ad effettuare la vaccinazione.

In mancanza di un rapido rientro dei contagi non è da escludere il ritorno a condizioni più restrittive che andrebbero a vanificare gli sforzi profusi finora per tornare in zona gialla a respirare un po’ di libertà”