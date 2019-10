Insulta e minaccia l’ex, fino a bruciarle l’auto: 39enne nei guai

Un amore malato, tra insulti e minacce quotidiane per l’enorme gelosia di lui. Un vicentino di 39 anni ha reso impossibile la vita della ex fidanzata di 36 anni per la sua gelosia, fino al punto di essere arrivato a dar fuoco all’auto di lei. Dopo una lunga storia d’amore e una convivenza, infatti, la donna, maltrattata e spesso insultata a causa della gelosia di lui, aveva deciso di lasciare l’uomo e andare via di casa. Ma l’innamorato respinto ha cominciato a perseguitare lei e anche i suoi famigliari. Il gesto più preoccupante è stato l’incendio all’auto di lei: su questo episodio, però, l’uomo si dichiara innocente. Sarà il giudice quindi a far luce su questa storia.

