Insulta e minaccia i passanti: arrestato 42enne

I carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato ieri alle 16.30 il 42enne marocchino Abdelladime Bousedra per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e ricettazione. L’uomo è stato fermato in via Volpato mentre inveiva e minacciava i passanti. Ubriaco, ha minacciato anche i carabinieri intervenuti. Per bloccarlo, poiché si stava scagliando contro i militari, è stato usato lo spray urticante. L’uomo era in possesso di una bicicletta e di un paio di guanti, provento di un furto a Lusiana. Ha continuato a dare in escandescenza anche in caserma, per cui sono stati chiamati i sanitari del 118. Poi è stato condotto in carcere. Oggi il direttissimo.