Insiste per vendere contratto porta a porta: maxi multa di oltre 5000 euro

Era troppo insistente nella sua tecnica di vendita di contratti luce e gas e questo gli e valso una segnalazione alla Polizia.

Un 30enne residente in città, di origini brasiliane è stato fermato e salatamente sanzionato dagli agenti delle volanti ieri in via Nicotera a Vicenza. Gli agenti hanno infatti verificato che il giovane, che stava girando per le case cercando di vendere contratti per una società di servizi, aveva con sé il tesserino scaduto, quindi non regolare. La multa ammonta a 5164 euro