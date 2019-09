Inseguimento sui tetti a Vicenza: scarcerato poche settimane fa, aveva rapinato un supermercato

Per circa un’ora ieri le forze dell’ordine hanno dato la caccia ad un uomo fuggito in seguito ad un controllo in Campo Marzo, alle 16.30, nelle vicinanze del bar Moresco. Momenti Concitati in centro storico fino a piazza Duomo e zone vicine. L’individuo, Mircea Nicolae Mateiu, romeno di 28 anni, senza fissa dimora, è fuggito sui tetti e sul posto si sono portati polizia, polizia locale e vigili del fuoco. Durante la fuga l’uomo avrebbe anche minacciato le forze dell’ordine con un coltello. Il soggetto è stato intercettato e fermato dopo un’ora e portato in questura: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato scarcerato ad inizio agosto, con divieto di dimora in Veneto. Quindici giorni dopo, l’uomo ha rapinato l’Interspar di viale del Mercato Nuovo. Ieri, dopo la rocambolesca fuga, è stato quindi trasferito in carcere per la misura cautelare, cui seguirà l’arresto.